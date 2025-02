Giullare, i giocatori non lo rispettano

Antonio Cassano ha espresso critiche pesanti nei confronti di Sergio Conceicao durante l’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’ su Twitch. L’ex attaccante della Nazionale ha commentato la litigata tra l’allenatore rossonero e Davide Calabria dopo la vittoria del Milan contro il Parma, dicendo: “Conceicao, ti metti a fare il giullare col sigaro in bocca e cosa succede?”. Cassano ha accusato il tecnico portoghese di non essere credibile, dichiarando che i giocatori non lo rispettano e suggerendo che il suo comportamento è inadeguato per un allenatore.

Inoltre, Cassano ha criticato l’atteggiamento di Conceicao dopo la supercoppa italiana, evidenziando come un allenatore come Capello fosse sempre serio e rispettato. Ha spiegato che, a differenza di Conceicao, che permette ai giocatori di andare a concerti 36 ore prima della partita, Capello avrebbe preso provvedimenti severi. Cassano ha affermato: “Si mettono delle regole, ma non sei credibile, non me ne frega niente di quello che fai”.

Non è la prima volta che Cassano si scaglia contro il Milan. Recentemente, ha avuto un botta e risposta con Rafael Leao sui social, in cui lo ha definito “pippa”, ricevendo in cambio la risposta del giocatore con emoji di pagliacci. Le dichiarazioni di Cassano evidenziano un forte disappunto nei confronti dell’atteggiamento e della gestione da parte di Conceicao, suggerendo che la mancanza di serietà possa avere un impatto negativo sulla squadra.