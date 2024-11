Giulio Regeni: Tortura e Testimonianza di un Testimone Oculare

Giulio Regeni è stato descritto da un testimone, un ex detenuto palestinese, come ammanettato, bendato e “sfinito dalla tortura”. Questa testimonianza è stata presentata durante l’udienza del processo a Roma contro quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della sua morte. Gli imputati sono il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi, e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif.

Nel corso dell’udienza, è stata mostrata una registrazione video dell’ex detenuto, realizzata da Al Jazeera. L’uomo ha raccontato di aver visto Regeni il 29 gennaio 2016, quattro giorni dopo la sua scomparsa, mentre veniva condotto attraverso il carcere. Descrive Regeni ammanettato con le mani dietro la schiena e con gli occhi bendati, vestito con una maglietta bianca e pantaloni blu scuro. Successivamente, l’ha visto uscire dall’interrogatorio completamente sfinito, tra due carcerieri.

Il testimone ha anche fornito dettagli sull’interrogatorio, sottolineando che gli agenti utilizzavano l’arabo e il dialetto egiziano. Ha riferito che i carcerieri ponevano domande insistenti a Regeni, come “Dove hai imparato a superare le tecniche per affrontare l’interrogatorio?” e “Dove hai conseguito il corso anti interrogatorio?”. Non è chiaro se Regeni abbia risposto, ma il testimone ha notato che gli agenti apparivano nervosi e lo torturavano usando scosse elettriche. Oltre ai carcerieri, c’erano ufficiali non conosciuti e un dottore specializzato in psicologia.

L’ex detenuto ha condiviso anche la sua personale esperienza nel centro di detenzione degli apparati egiziani, descrivendo l’isolamento completo: “I miei familiari non sapevano nulla di me, non c’era nessun contatto col mondo esterno”. Ha paragonato la sua detenzione a quella di un sepolcro, sottolineando l’assenza di spiegazioni sul suo sequestro e la successiva liberazione.

Queste rivelazioni aggiungono ulteriore gravità al caso di Giulio Regeni, la cui uccisione ha suscitato proteste e richieste di giustizia a livello internazionale.