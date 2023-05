Giulio Raselli su Davide Donadei e Chiara Geme: “Chiusi in camera in un delirio di coppia, di lei non si sa più nulla”

Giulio Raselli è stato tirato in mezzo nella relazione fra Davide Donadei e Chiara Geme perché – secondo la ricostruzione – l’ex vippone temerebbe un flirt fra i due.

“Faccio queste storie ma devo tutelarmi in qualche modo” – ha esordito Giulio Raselli – “Davide Donadei e Chiara Geme in questo momento sono in una camera d’albergo, chiusi, non si sa dove, in un delirio di coppia. Cosa sta succedendo? La mia impressione è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che non si merita perché è una donna ed è piccola. La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello d’allarme è che l’altra sera Chiama mi chiama, io non le rispondo, così mi manda un audio.

Lei parla e mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara. Questa cosa non va bene, Chiara non se lo merita e credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna, non voglio essere banale, ma credo che possa sfociare in qualcosa di peggiore. Sono quelle situazioni brutte che molte donne hanno subito e non vanno bene”.