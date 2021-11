Giulio Raselli e Giulia Cavaglià saranno due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano che ora, a distanza di una settimana, ha aggiornato i suoi follower sulla trattativa andata male.

A quanto pare infatti né Giulio e né Giulia varcheranno la porta rossa, anche se entrambi – sempre secondo i racconti di Deianira – stavano affrontando la quarantena in previsione di un loro imminente ingresso.

“Giulio e Giulia non entrano più? No, dopo una bella quarantena alla fine non entrano più. I motivi sono a me ignoti. Comunque mi dispiace perché mettendomi nei loro panni immagino ci resti male che puft, tutto va in fumo, dopo che sei stato anche chiuso”.

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, gli aggiornamenti sulla loro presunta partecipazione al GF Vip

Se vi aggiorno su questa fantomatica trattativa non andata in porto però è perché all’improvviso ha preso una piega trash-horror totalmente improbabile.

Ore dopo l’annuncio del presunto stop a Giulia Cavaglià, una follower di Deianira le ha mandato un messaggio privato che lei stessa ha pubblicato su Instagram.

“Deianira, pare abbiano fatto [Giulia e Giulio, ndr] una scenata assurda, lei soprattutto. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”.

Un fanta gossip che potrebbe non stare né in cielo né in terra, ma il rumor è arrivato anche alle orecchie dell’ex tronista dato che la sua pagina Instagram è stata presa d’assalto. Tuttavia lei ha preferito non commentare. Lo ha fatto una sua amica, Megghi Galo, che ha risposto così ad una follower: “Che cattiveria, vai su Facebook invece di sparare veleno!“.

Un’altra versione parla di litigio con la produzione

A dire la sua è stato anche il portale Very Inutil People che così scritto: