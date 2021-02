Una settimana è durata l’astinenza da tv di Giulio Pretelli che, ospite al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Pierpaolo Pretelli, gli aveva promesso che non sarebbe più tornato in onda.

A chiedere di star lontano da salotti televisivi e da settimanali scandalistici era stato proprio Pierpaolo, sottolineando che se gli fossero mancati dei soldi, piuttosto che andare ospite in tv, glieli avrebbe dati lui.

La richiesta è durata una settimana perché nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Giulio Pretelli è tornato in tv per mettere i puntini sulle i sulla presunta chat di sua zia, Maristella Pretelli, che avrebbe chiesto ai suoi follower di far girare la notizia che vedeva Giulia Salemi aver creato una bambola voodoo per far disinnamorare Pierpaolo della Gregoraci.

“Questa è magia nera, questa gli ha fatto il malocchio!” – avrebbe scritto un utente al profilo Instagram della zia di Pierpaolo Pretelli – che avrebbe pubblicato la chat e poi condiviso il tutto chiedendo ai fan di “far girare la notizia”.

VI PREGO LA ZIA DI PIERPAOLO INSINUA( da come ho capito) CHE GIULIA ABBIA FATTO UN RITO VUDÙ A PIERPAOLO CON LA BAMBOLA MA CHE TRASH MA CHE CINEMA pic.twitter.com/tADuqnq0TF — culturale (@pazzeska4) January 27, 2021

Giulio Pretelli torna in tv (infrangendo la promessa fatta a Pierpaolo) e svela la verità sull’accusa di stregoneria a Giulia Salemi

A rispondere a queste accuse ben precise è stato Giulio Pretelli che da Barbara d’Urso ha etichettato il tutto come una fake news: a scrivere quelle cose dal profilo Instagram di sua zia sarebbe infatti stato un hacker.

Parliamo ORA dei #Prelemi, la famiglia di Pierpaolo è legittimata ad andare in tv a parlare del #GFVip? #noneladurso pic.twitter.com/b7wFYf9DnH — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021