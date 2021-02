Giulio Pretelli dopo un breve periodo di pausa è tornato a parlare in tv e sui giornali. Ieri il fratellino di Pierpaolo è stato ospite a Casa Chi ed ha risposto a chi accusa lui e la madre di aver tifato per l’amicizia speciale tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci per passare l’estate da lei a Montecarlo. Il ragazzo ha anche spiegato che le perplessità che lui e la sua famiglia nutrivano per Giulia Salemi erano frutto dell’influenza dei fan dei Gregorelli.

“Se abbiamo tifato la Gregoraci per fare vacanze da lei? Noi non abbiamo bisogno di farci un week end a Montecarlo e ti ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitare Elisabetta a Maratea e non in contrario. Se abbiamo sperato nel loro amore? All’inizio c’eravamo affezionati a questa amicizia, ovvio. Abbiamo seguito il percorso di Pier e non possiamo andare contro ad un pensiero di Pierpaolo rivolto ad una persona.

All’inizio siamo andati contro Giulia Salemi, è vero. Dopo il confronto co Pier ho cambiato idea perché lui difendeva la sua donna andando contro il fratello. Da quel momento ho capito che sono innamorati e sono davvero contento e fiero per loro.

Cosa non mi convinceva di Giulia all’inizio? Io penso che noi della famiglia siamo stati un po’ influenzati da parte dei fan. Nel senso che… parlo dei fan dei Gregorelli. Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, una cosa assurda. Per un gioco tutto questo accanimento non è normale”.