Ieri sera Selvaggia Roma ha confermato di aver limonato con Pierpaolo Pretelli, ma lui ha continuato a negare. Alfonso Signorini ha anche mostrato un commento friccicarello che l’ex velino ha lasciato nel 2019 sotto una foto provocante della Roma. Subito dopo la puntata del GF Vip Giulio Pretelli ha pubblicato una conversazione audio tra lui e Selvaggia, in cui la ragazza parla proprio di suo fratello.

“Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…”

Il ragazzo ha commentato la clip della Roma dandole della bugiarda: “Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già allora delle cavolate che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca“.

Quindi Selvaggiona sta mentendo? La cosa non mi stupirebbe, conosciamo tutti il passato gossipparo bislacco dell’ex volto di Temptation Island. A sensazione però credo che del vero nei suoi racconti ci sia, soprattutto sulla storia legata ad Enock.



Giulio Pretelli e l’audio di Selvaggia Roma.

Selvaggia e i presunti baci con Pierpaolo.