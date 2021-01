Lunedì sera Pierpaolo ha criticato duramente suo fratello per essere andato in tv a parlare del suo percorso al GF Vip. Giulio Pretelli si è messo a piangere, ma a quanto pare ha ascoltato l’ex velino. Ieri il giovane non si è presentato a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso l’ha subito annunciato: “Come vedete c’è una poltrona vuota, non c’è Giulio, ma poi ne parleremo“.

Secondo voi come ha reagito Carmelita a questa assenza? Avrà detto: “Facciamo il 22% anche senza i fratelli Pretelli“? Oppure: “Fregatene Giulio, fai l’opinionista“? No, in realtà ha capito la decisione di Pretelli junior: “Ha fatto benissimo a non esserci“.

La Santa di Cologno Monzese ha difeso Giulio ed ha bacchettato Pierpaolo per la richiesta che ha fatto alla sua famiglia.

“A me veramente si è schiantato il cuore. Voi sapete che Giulio Pretelli è un mio opinionista così come per anni lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi Giulio non è qui, è naturale dopo quello che gli ha detto Pierpaolo. Quello però che io non riesco a capire è com’è possibile che uno come Pierpaolo che nella vita ha fatto questo, è stato 30 volte e anche di più in studio, possa dire quelle cose. Perché è normale che parenti e amici vanno nelle trasmissioni. Sono dinamiche che servono anche al GF Vip.

Io ho condotto 6 edizioni e so bene cosa diciamo ai concorrenti. Dico sempre ‘sappiate che noi e altri programmi chiameremo i vostri amici e parenti’. Poi è normale che Alfonso Signorini e gli autori del GF chiamino i parenti. Non è possibile che Pierpaolo tratti così il fratello, che poi si è messo a piangere. Mi è dispiaciuto molto vederlo così in lacrime. Penso che lui abbia fatto bene a non venire, è la richiesta del fratello di non andare in tv ad essere particolare. Non lo dico per me, Federica Panicucci o Silvia Toffanin, è perché sei dentro al GF e devi capire cosa succede in tv. Non credo che Pierpaolo sia stato implorato da Signorini a fare il GF Vip. Lui è lì felice di esserci e si dovrebbe comportare come gli altri che accettano le dinamiche“.