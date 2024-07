Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci stanno insieme, ma lei bacia Alessandro Basciano

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini da un paio d’anni a questa parte fanno coppia fissa e nonostante un decennio d’anni di differenza l’amore fra loro andrebbe a gonfie vele. Questo, almeno, è quello che ha confessato la nuova conduttrice Rai fra le pagine del settimanale Chi.

“Con Giulio va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni. Se sono per la famiglia allargata? Ancora è presto per parlarne, è un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e che già convivono”.

Insomma, per adesso nessun nuovo figlio.

L’intervista che Elisabetta Gregoraci ha rilasciato al settimanale Chi è uscita in edicola questa mattina in contemporanea al nuovo numero di Diva & Donna dove in copertina c’è proprio la conduttrice ma con… un altro ragazzo.

“Elisabetta Gregoraci con Alessandro Basciano” – si legge a caratteri cubitali sulla copertina del nuovo numero di Diva & Donna – “Baci, carezze, abbracci. Dov’è il fidanzato Giulio Fratini?“. E ancora: “In un mare d’amore con il nuovo uomo“.

I fatti sono due: o Diva & Donna ha preso un abbaglio e Alessandro Basciano è solo un amico o Elisabetta Gregoraci al settimanale Chi ha mentito. Al momento né lei, né lui, né tantomeno Giulio Fratini hanno commentato la notizia.

Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci, Alessandro Basciano

Le foto del settimanale Diva & Donna sono state commentate anche da Deianira Marzano, amica di Alessandro Basciano, che – a domanda diretta ‘stanno insieme?’ – ha risposto ‘chi vivrà vedrà’.