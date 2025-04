“Giulio Berruti: Un Sogno di Famiglia con Maria Elena Boschi”

Giulio Berruti, attore e concorrente di Pechino Express 2025, ha condiviso durante l’ultima puntata il suo sogno di diventare padre insieme alla compagna Maria Elena Boschi. In un momento di introspezione, ha descritto il desiderio di avere figli come qualcosa di “bellissimo”, pur riconoscendo le difficoltà che molte coppie affrontano nel realizzarlo. “È da un po’ che ci stiamo lavorando. Speriamo arrivi presto”, ha dichiarato. Le sue parole sono state seguite da un affettuoso “Ti amo” dedicato alla Boschi.

Berruti e Boschi sono insieme dal 2020, e l’attore ha recentemente descritto la sua compagna come “un grande dono” nella sua vita, sottolineando il loro forte legame dopo cinque anni di relazione. Nonostante il loro amore, Giulio ha partecipato a Pechino Express con l’amico Nicolò Maltese, spiegando che Maria Elena, molto impegnata nella sua carriera politica, non avrebbe potuto partecipare al programma. “Lei non avrebbe mai accettato per senso del dovere”, ha detto Berruti, elogiando la dedizione della compagna al suo lavoro nel parlamento, dove ha uno dei più alti tassi di presenza.

Attualmente, la coppia vive insieme a Roma e, come rivelato da Giulio, entrambi sono desiderosi di allargare la famiglia. Questo desiderio di diventare genitori rappresenta un passo importante nel loro progetto di vita insieme.