Giuliano Sangiorgi, Il tempo di un lento: il secondo romanzo del cantautore salentino leader dei Negramaro.

Non solo musica per Giuliano Sangiorgi. Il cantautore salentino torna a vestire i panni dello scrittore, e lo fa con un secondo romanzo. Un racconto che avrà però proprio la musica come protagonista. Lo ha rivelato lo stesso artista attraverso un booktrailer pubblicato sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo romanzo del cantautore dei Negramaro s’intitola Il tempo di un lento ed è in arrivo con Einaudi, stesso editore che aveva già pubblicato il suo debutto letterario, Lo spacciatore di carne. La data di uscita è l’11 maggio 2021. Ma di cosa parlerà questo nuovo libro?

La trama di Il tempo di un lento

Il romanzo del cantautore salentino è incentrato sulla storia d’amore tra Luca e Maria Giulia, due ragazzini di 13 anni. Dopo essersi conosciuti, s’innamorano mentre fanno il gioco della bottiglia in una soffitta con altri amici. Mentre sono separati per le vacanze estive, Luca, ispirato dal Festivalbar, compone una canzone per lei e la registra su un’audiocassetta che spedisce alla sua amata. Al rientro a scuola troverà però una sorpresa…

C’è dunque un amore giovanile al centro di questa storia emozionante, con tutte le sue sensazioni, quelle prime esperienze che fanno battere il cuore come raramente capita nel corso della vita. Il tutto con la musica al centro, a fare da filo rosso tra gli eventi raccontati, a creare suspence e momenti di grande intensità. E in effetti, tutto il romanzo non è altro che un elogio alla musica, capace di dividere e di far innamorare. Di seguito il video con l’annuncio del 42enne cantautore di Nardò: