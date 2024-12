Giuliano Sangiorgi e Ilaria: La Storia della loro Unione e la sua Fama

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, e la compagna Ilaria Macchia aspettano il loro secondo bambino. La notizia è stata annunciata tramite Vanity Fair, dove il cantante ha condiviso che il nascituro sarà un maschio e nascerà ad aprile 2025. La coppia ha già una figlia, Stella, nata nel 2018, e ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla loro vita privata. Ilaria è una scrittrice e sceneggiatrice e insieme a Giuliano condividono un forte legame con la Puglia, la loro terra d’origine.

Sangiorgi ha riferito che mantenere segreta la gravidanza per diversi mesi è stata una sfida, ma hanno deciso di farlo per non distogliere l’attenzione dai loro progetti lavorativi. Ha anche accennato al nome del nascituro, rivelando che avrà qualche collegamento con la famiglia, ma senza svelare dettagli specifici. Afferma che mentre Stella porta il nome della bisnonna di Ilaria, il secondogenito non si chiamerà come suo padre, Gianfranco Sangiorgi, sottolineando l’unicità di quest’ultimo.

La coppia vive a Roma ma mantiene una connessione profonda con la Puglia. Hanno accolto la nascita di Stella con grande gioia e lo stesso si preannuncia per il secondogenito. Giuliano ha parlato del loro rapporto, definendolo solidissimo, e ha insistito sul fatto che la loro vita familiare sarà caratterizzata da rispetto reciproco e armonia, affermando che possono passare giorni insieme senza mai incontrarsi fisicamente, dedicandosi entrambi ai loro progetti creativi.

Ilaria Macchia, compagna di Giuliano, è una figura affermata nel mondo della scrittura e della sceneggiatura. Nata a San Donato, in provincia di Lecce, ha conseguito i suoi studi al Centro Sperimentale di Roma. Tra i suoi lavori più noti ci sono “Non è un paese per giovani”, “L’Attesa” e la serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Ha anche realizzato la sceneggiatura della fiction Rai “La storia”, basata sul romanzo di Elsa Morante, e ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2017 intitolato “Ho visto un uomo a pezzi”. Con la nascita del secondo figlio, la famiglia Sangiorgi-Macchia si allargherà, portando nuova gioia nella loro vita.