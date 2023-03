Giuliano Peparini sugli anni ad Amici: “Non so come Maria mi abbia sopportato”

Nella puntata di ieri di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che il direttore artistico del serale sarà ancora Stéphane Jarny. Prima dello sceneggiatore francese però c’era Giuliano Peparini, che ha ricoperto quel ruolo fino al 2020. Il noto coreografo e regista teatrale in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha ricordato gli anni alla corte di Kween Mary.

“Maria mi ha sempre lasciato libero. Ero un direttore artistico molto esigente a tratti difficile. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro. Amici? Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi”.

“All’inizio è stata veramente dura. Ora i tempi sono cambiati, anche se c’è ancora un po’ il tabù della danza per i maschi. Io l’ho vissuto al massimo questo tabù. – ha dichiarato Giuliano Peparini a Verissimo nel 2017 – Ho vissuto tutte quelle cose che si vivono a quell’età: la presa in giro, la violenza verbale.

È accaduto quando poi ho deciso di lasciare l’Italia. A 14 anni feci un’audizione alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Mi portò mio padre. Io ero molto dotato tecnicamente solo che a quell’età ero, fatto assolutamente normale, un po’ rotondo. Feci questa audizione e mio padre mi confidò che il direttore del teatro aveva detto che mangiavo troppi spaghetti. Per me fu una delusione. Tornai a casa, continuai a studiare e poi dissi ai miei genitori ‘Voglio partire, voglio andare fuori, trovare un posto dove posso esistere’ e ho lasciato l’Italia.

Maria è Maria, è un personaggio incredibile che fa tutto con estrema passione. Quando ci parlo leggo nei suoi occhi che fa tutto con amore, non solo per il lavoro ma per i ragazzi con cui lavora. È concentrata giorno e notte sugli allievi, è una cosa bellissima. È presente in ogni minima cosa, questo non si vede in tv ma è così”.