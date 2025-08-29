25.3 C
Giuliano Palma in concerto al Friuli Doc di Udine

Da StraNotizie
La rassegna musicale di Friuli Doc 2025 si apre con Giuliano Palma, che si esibirà il venerdì sera in piazza Libertà. Palma, noto per i suoi inizi con i Casino Royale e i successi ottenuti con i Bluebeaters, ha saputo unire generi diversi, spaziano dal pop degli anni ’60 alla musica black, reinterpretata in chiave ska e rocksteady. Questa versatilità lo ha reso uno degli artisti più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano.

Il suo concerto presenterà alcuni dei brani più amati, come “Messico & Nuvole”, “Se ne dicon di parole”, “Aspettando il sole”, “Il cuore è uno zingaro” e “50 mila”. L’evento è stato concepito per coinvolgere il pubblico, stimolandolo a cantare e ballare dall’inizio alla fine.

