Mercoledì sera Rosalinda Cannavò ha pianto con i suoi compagni e si è sfogata parlando del suo rapporto con Giuliano. Dalle immagini sembrava quasi che la bella siciliana non fosse più sicura dell’amore per il fidanzato, ma le cose pare non stiano esattamente così. A svelare la verità c’ha pensato il GF, perché sul sito ufficiale, proprio sotto il video in cui Rosalinda piange, c’è scritto: “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano. Scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa“.

I vipponi infatti dopo la notizia del prolungamento del programma hanno chiesto di parlare con i loro familiari e quindi è possibile che la sorella di Rosalinda le abbia riferito del suo compagno. Non sarebbe nemmeno la prima volta che i due si prendono una pausa, a raccontarlo è stata proprio la Cannavò: “Una volta mi ha mollato quando sono andata a vivere con lui. Una mattina mi sveglio e lui mi dice ‘non sono più innamorato di te’. Stavo a casa sua a Milano da 2 mesi, cercavo lavoro e poi arrivò quella batosta. Non andava bene tra noi. Ma non andava più per lui che per me. Però io rimasi a Milano e non tornai in Sicilia. Ragazzi io non ho bisogno di nessuno, vado avanti anche con le mie forze“.

L’ho criticata più volte, ma alla fine Rosalinda tra l’AresGate, lo “stratega” di Morra, le liti con Zorzi, l’amicizia speciale con Dayane e adesso la pausa con il fidanzato, al programma ha dato molto. Manca giusto che poco prima della finale si innamori di un gieffino, non so, Zenga?

Ma quindi Giuliano ha chiesto una pausa a Rosalinda, cioè l’ha lasciata per messaggio inviato per interposta persona? Non ho capito, ROSALINDA È SINGLE? #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/HY8GZKN7wU — Haivisto (@Haivisto1) January 21, 2021

Ma Giuliano ha chiesto una pausa a Rosalinda? Ho letto che così le ha riferito la sorella #gfvip — (@michsjbh) January 21, 2021

Rosalinda parla di Giuliano e si sfoga con i compagni.