Rosalinda Cannavò è sempre più vicina ad Andrea Zenga e domenica notte i due si sono anche coccolati. Giuliano Condorelli come prima reazione ha disattivato il suo profilo Instagram. La seconda mazzata è arrivata ieri pomeriggio quando la principessa delle favole Ares ha detto di voler dire addio al suo fidanzato, il ‘Condor’. Per tutta risposta Giuliano ha inviato una diffida al GF Vip e a tutti i concorrenti.

“Devo fare una comunicazione. Allora Rosalinda, devi sapere che Giuliano Condorelli che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”.

Ovviamente le letterine dell’avvocato sono arrivate con un…

Giuliano e Natalia compagni di diffida, Oh da cosa nasce cosa non si sa mai, incontratevi! #GFvip — Kate (@TheKateryn) February 15, 2021

E tra tutte le sorprese di San Valentino, la più bella è stata la diffida di Giuliano. E ROSALINDA MUTAAA #GFVip pic.twitter.com/7Nrz5f8L0e — estrghetta (@rosmell73367971) February 15, 2021

Giuliano che diffida il GF. Quindi non solo non possono parlare di lui, ma Rosalinda non può neanche lasciarlo adesso e se volesse parlare di lui si deve tenere i sensi di colpa per sé.

Subdolo ahahahahahahahahah #GFvip — Katia Vergone (@KatiaLaVipera) February 15, 2021

La reazione di Rosalinda e il consiglio di Tommaso dopo la diffida di Giuliano Condorelli.

L’attrice siciliana è rimasta spiazzata per il gesto del suo ex e poi ha iniziato a piangere. Zorzi si è avvicinato alla coinquilina e le ha dato un consiglio: “Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti”.