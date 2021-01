Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Giuliano.

Il ragazzo, dopo un lungo discorso, ha regalato alla gieffina le chiavi di casa sua promettendole una vita insieme, ma lei ha frenato – lo ha salutato con un ‘ti voglio bene’ al posto di un ‘ti amo‘ – e gli ha chiesto del tempo per riflettere e dei giorni insieme, una volta finito il reality, per capire bene la loro relazione.

C’è ancora un futuro per Giuliano e Rosalinda? Alcune certezze sembrano sparire, le basi iniziano a tremare… #GFVIP pic.twitter.com/J1hWsfLaGz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Al termine della puntata la Cannavò è scoppiata a piangere in sauna, confessando ai suoi compagni di gioco di aver già convissuto in passato con Giuliano e che purtroppo non è finita bene.

“Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”.

Ospite a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha raccontato un aneddoto di quella ospitata svelando la reazione di Giuliano subito dopo il suo incontro con Rosalinda.

“Io direi che Giuliano è l’ex fidanzato di Rosalinda. Lui dopo l’ospitata ha fatto il viaggio di ritorno in treno insieme ai ragazzi della produzione e vi posso dire che non era furioso: di più! Ha capito realmente il messaggio di Rosalinda e che quelle chiavi torneranno nelle sue mani senza di lei. Era incavolato nero”.

A questo punto prevedo una rottura in diretta.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy