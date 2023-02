Giuliana De Sio choc sull’AresGate: “Chiudermi in cantina per inscenare la mia scomparsa”

A due anni da quando è scoppiato l’AresGate emergono altri dettagli scioccanti su Zagarhollywood. In questi giorni La Repubblica ha diffuso le dichiarazioni rese da Giuliana De Sio al pubblico ministero. L’attrice ha rivelato che le proposero di chiudersi in cantina (Sia mi senti?) per inscenare la sua sparizione, tutto per promuovere una fiction.

“Mi proposero di nascondermi nella cantina della casa di Zagarolo per tutto il periodo della promozione della fiction per creare un caso e inscenare la mia scomparsa. Cominciai un po’ a preoccuparmi anche perché Tarallo mi disse che non avrei potuto portarmi neanche il cellulare e che avrei potuto avvertire solo mia madre. Mi ricordo che ebbi una reazione quasi isterica di riso. Tutto finì con Tarallo rosso paonazzo in viso che si arrabbiò e cominciò a urlare come un pazzo contro di me, anche insultandomi tanto che tutti al ristorante si girarono verso di noi. In quella occasione mi fece veramente paura. Poi si rese conto di aver esagerato e mi chiese scusa. Era un manipolatore, faceva cambiare denti e viso a molti artisti e metteva delle clausole nei contratti. Secondo me vivere con Alberto era vivere un incubo”.

Giuliana De Sio: “Mi proposero di fidanzarmi con Gabriel Garko”.

Non solo finte sparizioni e soggiorni nelle cantine, a Giuliana De Sio è anche stato proposto di fidanzarsi per finta con Gabriel Garko. Anche in questo caso l’artista si è subito rifiutata.