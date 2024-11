Giulia Vittima di un Amore Tossico

Poco dopo la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei Deputati, Elena Cecchettin ha espresso forti critiche nei confronti del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per le sue dichiarazioni sul patriarcato e per il collegamento tra violenza sessuale e immigrazione illegale. In un post su Instagram, Elena ha commentato che sarebbe più saggio ascoltare le vittime piuttosto che fare propaganda, aggiungendo che, se questo avvenisse, molte donne potrebbero essere salvate. Durante un videomessaggio, Valditara ha derubricato la lotta al patriarcato come una “cultura ideologica”, incapace di affrontare i problemi reali, e ha correlato l’aumento delle violenze sessuali all’immigrazione illegale, affermando che essa porta a marginalità e devianza, suscitando indignazione e preoccupazione tra i presenti.

La Fondazione, creata da Gino Cecchettin per combattere e prevenire la violenza di genere, rappresenta un’iniziativa volta ad educare e supportare le vittime. Gino ha espresso emozione per la nascita della Fondazione a un anno dalla morte della figlia Giulia, sottolineando l’importanza di realizzare progetti positivi per offrire aiuto. Tuttavia, l’evento è stato gravemente influenzato dalle polemiche politiche generate dalle parole di Valditara.

Elena Cecchettin ha insistito sull’importanza di agire concretamente per ascoltare le vittime, chiedendosi perché devono essere sempre le famiglie a dover affrontare la tragedia e a cercare di ricostruire qualcosa di buono dopo tali eventi. Il suo messaggio riflette i valori fondativi della Fondazione, che promuove educazione, prevenzione e sostegno per contrastare la violenza di genere, una piaga che colpisce centinaia di donne in Italia ogni anno.

In risposta alle affermazioni di Valditara, il Partito Democratico ha definito il suo intervento “indegno”, accusando il ministro di razzismo e di sfruttare una tragedia per scopi ideologici. La senatrice Sandra Zampa ha ribadito che Giulia è stata uccisa da un giovane italiano, smontando le affermazioni che tentano di collegare l’immigrazione ai femminicidi.