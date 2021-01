Giulia Valentina oggi si è apertamente scagliata contro tutti quei media che in questi anni l’hanno sempre proposta sui propri portali come un’icona sexy ed una paladina della seduzione. Il tutto è nato da una curiosa domanda che l’influencer ha fatto ai suoi follower:

“Quali sono le due/tre parole che usereste per descrivere me ed i miei contenuti di Instagram?” – aggiungendo poco dopo – “Ve lo chiedo perché non capisco dato che ogni settimana vengo descritta da degli articoli che mi descrivono come ‘paladina sexy’ ed ‘icona della seduzione’. Io così?!”

Fra post ironici, freddure, video sulle sue due chihuahua e lezioni di inglese, la Giulia Valentina di Instagram è tutto fuorché una paladina della seduzione, dato che sono decisamente molti di più i video di lei in felpa che racconta aneddoti divertenti della sua vita, piuttosto che foto ammiccanti. Eppure in certi media questo messaggio non passa e lei, proprio nel video sfogo, ha mostrato vari titoli clickbait che la descriverebbero come una perennemente alla ricerca della provocazione.

“Giulia Valentina nella vasca, la foto che non lascia spazio all’immaginazione” / “Più sensuale che mai, la nuova foto conquista tutti” / “Giulia Valentina, la felpa di alza e la temperatura sale” / “Giulia Valentina si vede tutto, i fan sono concentrati sulle trasparenze”.

Così, Giulia Valentina ha preso parola:

“Non so perché devo per forza essere raccontata così” – si è sfogata – “Capisco che si voglia fare clickbait, ma chi non mi segue non sa che esisto, quindi se uno vede ‘Giulia Valentina foto sexy e seducente’ su un sito non è che clicca per vedere, l’unica cosa che pensa l’utente è ‘Ma chi è Giulia Valentina?’. Se vai in un supermercato e urli ‘Giulia Valentina’, la gente pensa che ti sei perso due tue amiche”.

E ancora:

“Io sono fortunata perché tutti i giorni mi confermate di fare contenuti interessanti e divertenti perché vi faccio divertire e scoprire piccole curiosità. Però ogni tanto leggo queste cose penso ‘ma veramente in otto anni che sono su Instagram la cosa che mi definisce, la cosa più interessante di me, è che ho le tette?‘. Questa è davvero la cosa più interessante che offro?”.

Ecco il video: