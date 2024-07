Giulia Valentina Palermo, chi è Filippo Bonini: il fidanzato con cui sta da 8 anni e da cui aspetta un figlio

Giulia Valentina Palermo è molto riservata e per questo motivo quasi nessuno conosce Filippo Bonini, il ragazzo con cui sta da otto anni e da cui aspetta un figlio. I due, facendo un rapido calcolo, si sono fidanzati nel 2016, lo stesso anno che ha visto nascere anche i Ferragnez.

In quei mesi Giulia Valentina Palermo aveva da poco debuttato come conduttrice del programma di Rai2, Fan-CarAoke e fra le pagine del settimanale Grazia aveva così commentato la relazione del suo ex con Chiara Ferragni: “Se avessi incontrato Fedez a Fan-CarAoke sarei stata professionale. Ma, anche solo per lavoro, preferirei incontrarlo il più tardi possibile. Chiara Ferragni mi piace molto, la stimo da sempre“.

Nell’estate dello scorso anno, invece, al Corriere della Sera ha parlato per la prima volta di Filippo Bonini, senza mai fare il suo nome.

“Il mio fidanzato? Stiamo insieme da sette anni [era il 2023, ndr] non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata. Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere”.

Giulia Valentina Palermo, la domanda sulla gravidanza

A domanda diretta su come gestirà l’essere mamma quando sarà il caso, Giulia Valentina Palermo ha risposto: “Apprezzo moltissimo guardare le coppie su Instagram e certi bambini. Ma devo fare i conti con me stessa e come vivo questa cosa. Valuterò“. E sul suo essere riservata (cosa che continua a fare tutt’ora) ha aggiunto: “Mia sorella è comparsa sui miei social solo quando si è laureata: non volevo interferire nella sua vita. Ho un forte pensiero sull’identità e non voglio che la mia sovrasti nessuno“.

La faccia di Filippo Bonini è apparsa sul profilo Instagram di Paolo Stella in una foto di gruppo: