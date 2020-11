Chiara Ferragni ieri sera ha pubblicato su Instagram un lungo video (di circa 10 minuti!) mirato a sensibilizzare i propri follower sul tema del maschilismo e sulla violenza di genere.

Una tematica che sta a cuore anche a Giulia Valentina che con Chiara Ferragni non condivide solo gli ideali ed il lavoro, ma anche il gusto in fatto di uomini. La prima è infatti l’ex storica di Fedez, mentre la seconda come già sappiamo è la moglie.



Nel video Chiara Ferragni punta il dito contro gli uomini maschilisti ed i media che spesso distorcono la realtà e spostano la colpa dall’aggressore alla vittima accusandola “di vestirsi non adeguata” o di aver “provocato” il proprio carnefice. Ma non sono: l’imprenditrice digitale ha anche chiesto alle altre donne di smetterla di essere Eva contro Eva e di sostenersi a vicenda.

Fra i tantissimi commenti che ha ottenuto il post è impossibile non notare quello di Giulia Valentina, l’ex di Fedez, che con tre semplici emoji ha espresso solidarietà ed apprezzamento.

Il commento in questione è stato notato anche dalla stessa Chiara che ha deciso di rispondere con altre due emoji di affetto.

Insomma, più che una vera e propria “conversazione” è stato uno scambio di emoji, ma siamo pur sempre su Instagram, b*tches.

Il video di Chiara Ferragni: