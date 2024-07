Giulia Valentina è incinta: il video ironico con cui annuncia la gravidanza

Giulia Valentina è sempre stata la più simpatica e anche in questa occasione lo ha dimostrato. Da anni super riservata in merito alla propria vita privata, oggi ha fatto sapere al mondo di essere incinta. E lo ha fatto a modo suo con un video ironico e originale che vi lascio qua sotto.

Giulia Valentina, come già scritto, è molto riservata tant’è che non sappiamo nulla né di questa gravidanza né del suo compagno, che dovrebbe chiamarsi Filippo. A giudicare dalla pancia potrebbe già essere al quarto mese, ma sono solo ipotesi.

Tanti auguri!

Fra i tantissimi auguri vip che ha ricevuto spicca su tutti quello di Chiara Ferragni che ora con lei ha un’altra cosa in comune: l’ex compagno Fedez.

Chiara Ferragni ha seguito Giulia Valentina su Instagram. Ad accorgersene è stato FanPage che ha così scritto:

“Intanto, è una mossa social di Chiara Ferragni a far discutere. L’imprenditrice digitale ha cominciato a seguire Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez. Un gesto social che non è passato inosservato e che sembrerebbe voler suggerire il desiderio di Chiara di riallacciare i rapporti con la collega. Ferragni e Valentina si conoscevano già prima che cominciasse la relazione con Fedez. A dimostrarlo anche una foto scattata anni fa che vedeva Chiara posare insieme a Riccardo Pozzoli (l’ex compagno), Giulia Valentina e Fedez”.