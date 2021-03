Giulia Muscariello lo ha saputo dal sindaco della sua città, Cava de’ Tirreni (Salerno), che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito l’attestato d’onore di ‘alfiere della Repubblica’, e che lei è una dei ’28 giovani eroi dell’era Covid’. L’attestato d’onore è stato conferito a ragazzi che nel 2020 si sono distinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”.

E Giulia 18 anni, ultimo anno al Liceo scientifico A. Genoino, ha accolto questa notizia come un regalo, un dono che dà forse un senso più profondo a quello che ha fatto. La motivazione del suo attestato infatti recita: “Per il coraggio e l’altruismo mostrati nel momento drammatico in cui è stata investita da un’automobile fuori controllo. Grazie alla prontezza del suo gesto, l’amica più cara è riuscita a salvarsi. Su di lei invece l’incidente ha lasciato segni pesanti”.

Il 30 luglio scorso Giulia ha protetto l’amica del cuore dalla folle corsa di una Mini Cooper che stava per schiacciarla, l’ha spinta indietro in una frazione di secondo, giusto il tempo che le sarebbe servito per fare un salto di lato e mettersi al sicuro. L’auto invece l’ha presa in pieno, una gamba stritolata nell’impatto, persa per sempre.

Giulia, racconta cosa è successo la notte del 30 luglio scorso…

“Io e Chiara, la mia amica, siamo andate alla festa di un nostro compagno, una navetta ci ha portate da lui e poi ci ha riportate indietro a festa finita. Davanti al Mac Donald’s di Nocera Superiore eravamo sedute su un muretto e aspettavamo i genitori di Chiara, io dovevo andare a dormire da lei, ero molto contenta. Ci siamo messe a chiacchierare”.

E poi?

“All’improvviso ho sentito un rombo, ho visto una Mini Cooper bianca che arrivava verso di noi a tutta velocità, il rombo era sempre più vicino. La mia attenzione era tutta lì, non sapevo cosa stava per accadere ma ho avuto paura e ho spinto la mia amica oltre il muretto, l’ho spinta all’indietro”.

Cosa ricordi di quel momento più chiaramente?

“La macchina mi è arrivata addosso. La cosa che più mi è rimasta impressa è che non andava indietro, rimaneva lì sulla mia gamba. Sentivo il bruciore, il sangue che colava a fiotti, vedevo il mio piede in una posizione assurda. In quel momento è arrivata la sorella della mia amica, un ragazzo mi ha legato la gamba con la sua camicia. Io urlavo: “Non ho più la gamba, mi hanno portato via la gamba”. Non ho mai perso i sensi. Sono svenuta appena mi hanno messa a bordo dell’ambulanza”.

Chi ti ha detto dell’amputazione?

“In ospedale mi hanno portata direttamente in sala operatoria. Mi sono svegliata la mattina e accanto a me c’era una persona che non conoscevo. Era la psicologa dell’ospedale che mi ha spiegato tutto, mi ha detto piano piano che avevo perso una gamba. Mia madre non ce l’ha fatta a stare lì mentre me lo diceva. Non aveva il coraggio di vedere il mio dolore in quel momento”.

Chi hai visto subito dopo averlo saputo?

“Mio padre e poi mia madre. A mio padre ho chiesto scusa. Gli ho detto ‘scusami, scusatemi per quello che vi ho fatto’. Non potevo pensare al dolore che sentivano per me. Lui si è messo a piangere ancora più forte”.

E Chiara?

“Chiara è come fosse mia sorella. È la mia amica più cara, stiamo insieme dall’asilo e siamo arrivare alla fine del liceo. Lei mi fa preoccupare, a volte sta pìù male di me, ci soffre molto. Io glielo spiego che è stato un atto di protezione spontanea verso di lei, che non ha colpa di niente. Ma in questi casi non è facile, per nessuno delle due”.

Quanto tempo sei rimasta in ospedale Umberto I di Nocera Inferiore?

“Due settimane. Mi hanno trattata come una principessa. Ho avuto momenti molto bui. Tutto lo staff, medici e infermieri, hanno fatto a gara per tirarmi su di morale. Non mi hanno lasciata sola un attimo. Al momento delle dimissioni ho scritto una lettera di ringraziamento dedicata a tutto il personale del reparto per l’umanità e l’affetto con cui sono stata curata e assistita. E poi c’è il mio ragazzo, Tino. L’iter per aver la protesi a Bologna è stato lungo, il 25 gennaio ho avuto la nuova gamba e poi sono stata un mese lì per la riabilitazione”.

Tino è stato con te in questo periodo?

“Lui mi infonde continuamente amore e fiducia nel futuro e mi rassicura quando penso che non sarà mia più come prima. Lui e Chiara sono i miei angeli custodi. E ora penso anche al presidente delle Repubblica”.

Pensi al presidente Mattarella? Cioè?

“Penso a come ringraziarlo. Questo attestato ora è un motivo per non rimanere in trappola in quella notte buia, è uno stimolo per tornare alla mia vita, alla normalità e prima non la vedevo nemmeno un po’. Non riesco a capire come mai mi vogliono tutti bene, ma mi piace che lo facciano e che tra i tanti ci sia anche il capo delle Stato Sergio Mattarella. Andrò da lui al Quirinale con i miei ma soprattutto porterò Chiara”.