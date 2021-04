Giulia Stabile di Amici (la ballerina che fino a qualche mese fa non conosceva Silvia Toffanin) durante l’ultima puntata è apparsa un po’ triste e sottotono e molti suoi fan si sono allarmati.

Qualcuno ha ipotizzato che Giulia fosse triste a causa di una litigata con il fidanzato Sangiovanni, altri hanno creduto invece che fosse un po’ giù a causa del numero delle sue esibizioni (in media una a puntata, a differenza di tanti altri).

La verità non è uscita fuori, ma una fan di Giulia ha contattato su Instagram sua madre chiedendo delucidazioni a riguardo: pare che il problema principale fosse il mal di schiena.

“Prima di conoscere Sangiovanni, mia figlia non aveva mai dato nemmeno un bacio a un ragazzo. Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore.

Io mi sono sentita un po’ in colpa nell’assistere a quello che lei faceva e a quello che stava crescendo nel suo cuore. Mi è sembrata di spiarla dal buco della serratura. Ormai però mi sono abituata. Anzi, sono proprio contenta che abbia trovato un ragazzo come Sangiovanni. Sono carini insieme. Mio marito, invece, quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare. È gelosissimo di Giulia. C’è voluto del tempo per elaborare la situazione. Adesso, però, riesce a dire: “Sangiovanni mi è simpatico”. Un po’ alla volta gli piacerà sempre di più”.