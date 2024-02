Giulia Stabile tifa Angelina e risponde agli insulti: “Che mi scrivono in privato”

Amici di Maria non lancia solo delle carriere, i ragazzi infatti nella scuola stringono anche legami duraturi ed è quello che è accaduto anche a Giulia Stabile e Angelina Mango. Le due si sono conosciute nel talent mariano quando la cantante era un’alunna e la ballerina una professionista, ma anche se con due ruoli diversi le ragazze sono diventate amiche e ieri la vincitrice del programma ha supportato Angelina, che è in gara al Festival di Sanremo. Sul suo profilo Instagram l’ex allieva di Veronica Peparini ha invitato i suoi follower a votare per Angelina e poi su Twitter ha speso delle bellissime parole per l’amica: “Angelina Mango tu sei la regina! Angelina presentata da Irama… Posso frignare, la mia stellina bellissima“.

Subito dopo la fine di Sanremo Giulia Stabile è tornata su Twitter ma per parlare di insulti ricevuti da alcuni hater: “Comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa “paura” quanto cambino improvvisamente, da che ti insultano a che ti chiedono scusa dicendo “non so perché ti ho risposto così, non è da me” e poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai“.

Ma il motivo di offendere una ragazza che non ha fatto nulla se non tifare per un’amica?!

Io mi collegherei con Casa Stabile per la reazione ad ogni volta in cui Sangiovanni chiude l’esibizione facendo gli occhi dolci… #Sanremo2024 pic.twitter.com/0veZVkoyKU

“Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. – si legge su Vanity Fair – Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Le cose più importanti le metto dentro una canzone. Me lo sono chiesto però, se fare un post o rilasciare un’intervista potesse essere il modo giusto, ma alla fine ho capito che non lo è per me.

Non sono una persona rancorosa, non provo mai fastidio o odio nei confronti di qualcuno, quindi tutti i ricordi che costruisco mi rimangono dentro. Quando un amore finisce non mi rimane mai una sensazione negativa”.