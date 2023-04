Giulia Stabile svela chi sono i suoi due gieffini preferiti del GF Vip 7

E poi arriva il crossover che non ti aspetti tra Amici di Maria e il GF Vip di Alfonso Signorini. Ieri sera Giulia Stabile è entrata in uno space di Twitter sugli Oriele ed ha chiacchierato insieme ad altre 3.800 persone. La vincitrice del talent mariano tra le tante cose ha svelato chi sono i suoi due gieffini preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

La ballerina ha svelato di aver apprezzato particolarmente Daniele Dal Moro e la sua compagna, Oriana Marzoli. Giulia Stabile poi ha ricordato l’uscita di scena di Riccardo Fogli.

“Sì ho visto il GF Vip. Ci sono stati alcuni che mi piacevano. C’è stato un momento che mi piaceva tanto quello che aveva fatto Uomini e Donne in passato, Daniele, il veneto. I veneti sono nel cuore tutti. E poi in realtà anche Oriana mi stava molto simpatica. Riccardo Fogli, che ha bestemmiato? Sì ho visto, è rimasto nemmeno un giorno ed è la stessa cosa che è successa a L’Isola dei Famosi ad un altro cantante”.

“Ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. – ha dichiarato la ballerina un anno fa a TPI – Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, ‘sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore.

Le voci su una crisi? Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità”.