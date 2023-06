Giulia Stabile si sfoga: “Periodo buio, stanca di lottare e piangere”

Con un’intervista rilasciata al magazine Grazia, Giulia Stabile ha provato a placare tutti i rumor che circolavano da mesi sulla sua presunta rottura con Sangiovanni. La vincitrice di Amici 20 senza entrare nei dettagli ha detto che quella con il cantante di Farfalle resterà comunque la sua prima storia d’amore: “I fan in pensiero per la mia relazione? Lui per me resta il mio primo grande amore questo posso dirlo con tranquillità“.

Giulia Stabile parla del suo periodo buio.

Tutti abbiamo vissuto periodi più complicati, dove ci sembrava di non vedere mai la luce in fondo al tunnel, periodi nei quali la negatività sembrava prendere il sopravvento e questo è quello che pare stia attraversando adesso Giulia Stabile. La ballerina in una storia molto onesta ha voluto confidarsi con i suoi fan ed ha spiegato loro che intende affrontare questo momento buio concentrandosi sulla danza.

“Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime. Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più “vincere” periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta, ho deciso di mettermi qui e dire tutto e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 Luglio, Desenzano”.

Il passato della Stabile: “Ho subito bullismo a scuola”.