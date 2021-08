Dopo tanti rumor Vanity Fair ha confermato che Giulia Stabile farà il suo comeback ad Amici 21. La vincitrice del talent infatti sarà una delle professioniste della nuova edizione del programma mariano. Intervistata da Di Più la compagna di Sangiovanni ha spiegato cosa farà da settembre (sì, lo show inizierà in anticipo rispetto al solito).

“Ci sarò e mi vedrete. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a loro disposizione”.

come avete potuto notare dai vecchi tweet di questo thread giulia a tu si que vales ricoprirà diversi ruoli, tra le tante cose che farà infatti, ballerà portando diverse esibizioni — vi rimando ai tweet precedenti per vederne una pic.twitter.com/ixl0Tl0lGe — – (@illicitgilmore) August 14, 2021

Giulia Stabile a Tu Si Que Vales.

Non soltanto Amici di Maria, la ballerina sarà presente anche a Tu Si Que Vales. Giulia però non sarà la conduttrice (come qualcuno diceva), ma sarà un’inviata di Witty, il portale di Kween Mary.

“Sarò l’inviata per conto di WittyTv. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”.

Spettacoli in tutta Italia, un video musicale e due programmi su Canale 5, questo è davvero un anno d’oro per Giulia Stabile.

#TuSiQueVales sta per tornare con una grande novità: Giulia Stabile sarà con noi dietro le quinte! 😉 Buon Ferragosto a tutti, ci vediamo prestissimo! 💥🎊 @giuliast4bile pic.twitter.com/y02pdX9xXz — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) August 15, 2021