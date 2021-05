Giulia Stabile si era presa una cotta per Sangiovanni già durante i provini, quando lo aveva notato da dietro la sua mascherina.

“Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”.

Intervistata da La Stampa, la ballerina – reduce dalla vittoria ad Amici – ha poi aggiunto:

“Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima”.

La prima cotta per il fighetto della classe, il primo bacio, le prime coccole sul letto… Giulia Stabile è stata il sogno di moltissime ragazzine che si sono immedesimate in lei. Entrata nella scuola ancora minorenne, ora la ballerina è una splendida neo-maggiorenne con un conto corrente con circa 200 mila euro in gettoni d’oro ed un fidanzato al numero uno in classifica.

