Giulia Stabile ha vinto Amici solo da pochi giorni ed ovviamente – com’è normale che sia dopo un’esperienza del genere – è stata sommersa da complimenti attirando a sé anche qualche critica, spesso sterile. Fra le tante quelle in merito alla sua risata.

La ballerina, infatti, ha condiviso su Instagram un commento ricevuto “Ma sta ragazza sa dire una parola o ride e basta?” con tanto di replica di una sua fan, che ha sposato in pieno con tanto di like.

“Signora, visto che sembra aver tempo per criticare e giudicare una ragazza di 18 anni, sotto a un post della sua maestra che sta solo ringraziando una nuova esperienza lavorativa per lei come professionale dove ha partecipato questa ragazza, perché non rivede i daytime di Giulia della masteclass di “Dove”, dove ha potuto parlare in tutta tranquillità dei problemi di autostima, del bullying che le veniva fatto e per questo tende a chiudersi in se stessa, il daytime quando durante una lezione ha parlato con Simone dei suoi dubbi nel ballo e su se stessa, le interviste che ha dato uscita dal programma dove parla di aiutare la mamma e voler continuare a studiare e formarsi.

É anche normale che con la pressione di un programma, magari in imbarazzo per la situazione una ragazza di 18 anni si possa sentire troppo piccola in un mondo così grande e le vien da ridere per il nervoso, l’emozione e tutto. Ma é una ballerina e ha dimostrato, per esempio, che quando balla, sa fare il lavoro che le era stato assegnato con tanta serietà. E questo é quello che conta. Quello che sa fare nel lavoro. Poi nella vita personale si circonderà di persone che accetteranno le sue peculiarità. Ha 18 anni, fatela crescere e maturare tranquilla!”.