Domenica scorsa Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici. La giovane ballerina si è portata a casa circa 200.000€ in gettoni d’oro e Azzurra Della Penna per Chi le ha chiesto cosa farà con questi soldi. Una macchina? Una casetta? No, la lavastoviglie per la mamma e gli studi, ecco come l’ex alunna di Amici ha intenzione di spendere i soldi vinti.

“Cosa farò con i soldi che ho appena vinto? Prima di tutto non voglio assolutamente fare stupidaggini. Voglio usarli per continuare a studiare. Sono ancora giovane ed ho una strada lunga, lunghissima davanti. Quello che è certo è che comprerò appena posso la lavastoviglie a mia mamma. Perché lei sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia e voglio farle questo regalo.

Una vacanza pagata con il montepremi? Non lo so, deciderà lui, abbiamo tanto lavoro da fare. Dico lui perché è appena uscito il suo EP e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Ma va bene, anzi benissimo così“.

Diciamo che tra un instore e l’altro un week end in vacanza ci può anche stare. In ogni caso vittoria meritata, quindi Giulietta goditi tutti questi…



Il vincitore di 150mila euro in gettoni d’oro:#Amici20 pic.twitter.com/Scvzfyv3rV — Walter Yang (@WalterSylarYang) May 15, 2021

Giulia Stabile sulla sua vittoria ad Amici 20.

“Al momento della vittoria non ho proprio capito cosa sia successo.. Adesso è più o meno uguale. Non ho dormito niente. Sono ancora piena di adrenalina, mi servono due minuti di pausa da tutto per rimettere in fila le emozioni e i sentimenti. L’importante è che si sia capito che si vince nonostante la diversità. Quello che ho affrontato è stato un percorso: le mie insicurezze, le paure, il dovermi accettare per com sono. Lo dobbiamo fare tutti e non è semplice. E magari quello che ho passato io potrebbe essere di esempio a qualche ragazzo che da casa ci ha visti. DI certo qui dentro sono cresciuta professionalmente, ma soprattutto emotivamente”.