Giulia Stabile questo pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha potuto parlare dei suoi esordi, dell’esperienza ad Amici ed ovviamente di Sangiovanni: “E’ stato il mio primo bacio, gli ho scritto circa 30 lettere nel corso dei 6 mesi di programma“.

Fra le varie chiacchiere, la conduttrice (che Giulia neanche conosceva fino a pochi mesi fa), le ha chiesto del suo periodo scolastico e delle bulle, che più volte l’hanno isolata e maltrattata.

“Gli anni di scuola non sono stati belli, sono stata presa di mira a scuola, all’inizio da alcune ragazzine, poi da quelle che credevo amiche e che hanno voluto farsi belle agli occhi delle altre” – ha dichiarato la ballerina – “E poi è stato tutto un susseguirsi di farsi belle agli occhi delle altre ed io sono rimasta da sola. E’ stata tosta. Oggi sto ricevendo molti messaggi, anche da parte di loro“.

Giulia Stabile: “Le bulle di scuola mi hanno riscritto”

Ed ancora:

“Mi hanno scritto cose tipo ‘è strano pensare di stare in classe con la vincitrice di Amici’ o ‘con una ragazza che è amata dal pubblico’, un’altra ragazza si è anche scusata, ma adesso è più semplice scusarsi. Le mie bulle che mi hanno tagliato il giubbotto invece non mi hanno scritto, non si son più fatte vive, non so se è un bene o un male“.

E come ha detto Giulia Stabile, troppo semplice ora chiedere scusa alla vincitrice di Amici.