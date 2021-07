Vi ricordate la foto di Giulia Stabile a braccetto con Rudy Zerbi ed Alessio Sakara scattata nei corridoi degli uffici di Maria De Filippi? Lo scatto è stato realizzato in occasione delle registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales ed il fatto che in quel momento Belen Rodriguez fosse in ospedale a partorire, aveva fatto dedurre molti che la ballerina di Amici fosse la sua sostituta.

Ma come direbbe Laura Pausini, eppure non è così.

Giulia Stabile, la verità dietro lo scatto con Zerbi e Sakara

Giulia Stabile, infatti, si trovava là con Rudy e Alessio di Tu Si Que Vales non per registrare la nuova edizione come sostituta di Belen, ma perché sotto contratto con Witty Tv. A parlare è stato TvBlog:

“Vero è che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico, dove ha molti fans, ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belen, ma per occuparsi di contenuti video “affascinanti” per la piattaforma Witty. In particolare, come per altro annunciato su Witty tv, la Stabile sarà la conduttrice di un nuovo programma dal titolo “Fai un gavettone” in cui vengono organizzati appunto dei gavettoni a sorpresa a persone che secondo amici, parenti e fidanzati se lo meritano. Chissà però che quello non sia l’unico impegno di Giulia per Witty tv e che magari se ne aggiunga uno come inviata della piattaforma web della Fascino mostrando contenuti esclusivi e dietro le quinte del popolare show del sabato sera di Canale 5 o di altri programmi della casa di produzione di Maria De Filippi, vedremo”.

Insomma, una semplice foto fra persone che si sono trovate lì perché stavano lavorando a due programmi diversi prodotti però dalla stessa società, quella di Maria De Filippi.

Mistero risolto.