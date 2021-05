Giulia Stabile ha una famiglia molto unita.

Proprio in queste ore, a testimonianza del fatto, sta circolando fra le varie fanpage un tenero video in cui si vede la loro reazione alla vittoria di Amici.

Ecco come ha reagito la famiglia di Giulia Stabile alla sua vittoria ad #Amici20 🩰💃 pic.twitter.com/m7sv4enB4s — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 18, 2021

Giulia Stabile, le parole della madre

La madre di Giulia, di nazionalità spagnola, settimane fa ha rilasciato anche una lunga intervista al settimanale DiPiù, dove ha svelato il passato difficile della figlia.

Fra i vari aneddoti raccontati, ha detto che una volta i compagni di classe avevano tagliato la sua giacca di cuoio, facendola tornare a casa in lacrime. La donna era così andata a parlarne con i professori, ma i suoi insegnanti le avevano detto che la ragazza non riusciva ad inserirsi ma era comunque ben voluta da tutta la classe. I docenti inoltre avevano consigliato alla madre di non farle più frequentare le lezioni di danza, ma di farla andare al doposcuola per inserirsi con il gruppo dei compagni. Quello della scuola è stato per Giulia Stabile un periodo poco felice.

“Sono stati anni difficili. Nemmeno la psicologa della scuola l’ha aiutata. Tuttora, quando usciamo in macchina, Giulia non vuole che passi nella via di quella scuola: mi chiede di fare strade diverse perché ha ricordi troppo brutti”.

E su Sangiovanni:

“Prima di conoscere Sangiovanni, mia figlia non aveva mai dato nemmeno un bacio a un ragazzo. Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore”.