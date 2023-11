Giulia Stabile e Veronica Peparini hanno smesso di seguirsi su Instagram, il presunto motivo

Giulia Stabile e Veronica Peparini non si seguono più su Instagram e la notizia ha fatto in queste ore il giro del web.

Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno smesso di seguirsi su Instagram#Amici23 pic.twitter.com/TljfhRYiwW — AMICI NEWS (@amicii_news) November 6, 2023

A portare alla luce la notizia è stato il portale Amici News e Amedeo Venza ha riportato la prima indiscrezione sul presunto motivo: “Pare che la Peparini abbia smesso di seguire tutti quelli che non le hanno fatto gli auguri per la gravidanza e tra queste ci sarebbe anche Giulia Stabile“, ha scritto su instagram. Una motivazioni a tratti surreale e inverosimile (quale donna cinquantenne unfollowerebbe una che potrebbe essere sua figlia perché non si sarebbe congratulata con lei per la gravidanza?) e infatti la motivazione dietro questo unfollow reciproco sembrerebbe essere altro.

Pare infatti che le due abbiano smesso di seguirsi sui social questa estate quando Veronica Peparini in vena polemica ha criticato i ballerini che con uno scarso curriculum si mettevano in cattedra realizzando delle masterclass. Ovviamente non ha mai fatto il nome di Giulia Stabile ma la ballerina – che questa estate ha tenuto delle lezioni – se la sarebbe presa.

Ma allora era vero che in questo post scritto subito dopo il primo stage di Giulia, Veronica stava indirettando lei? 👁️👄👁️ https://t.co/Oj9q9YZBWH pic.twitter.com/JLKLeaQWjT — Giulia (@papaveriespighe) November 6, 2023

Giulia Stabile, il post di Veronica Peparini incriminato