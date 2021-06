Amici 20 non ci ha regalato soltanto delle hit e la prima vittoria di una ballerina, ma anche diverse coppie (alcune delle quali sono scoppiate). I veri protagonisti dell’ultima edizione del talent mariano però sono senza ombra di dubbio Giulia Stabile e Sangiovanni. I due ragazzi hanno rilasciato una bella intervista a Vanity Fair in cui hanno parlato del loro rapporto e del primo bacio.

Il cantante di Malibù ha anche svelato che per adesso non c’è stata nessuna “prima volta”: “Fare l’amore per la prima volta? Secondo noi vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo per adesso. Il punto importante è che lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi. Prima è nato un sentimento d’affetto e amore“.

Il fatto che due ragazzi giovanissimi cerchino sempre di lanciare messaggi importanti approfittando del loro seguito è una cosa bellissima.Giulia e sangiovanni dimostrano che le nuove generazioni non sono chiuse verso certi temi. Possono essere un esempio. pic.twitter.com/x2Qsohx13q — _hereisdifferent_ (@_guess_who___) June 22, 2021

Sangiovanni e Giulia in copertina su Vanity Fair. Sono cambiate molte cose… pic.twitter.com/nUx8kVpkg7 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 22, 2021

In un’intervista esclusiva a «Vanity Fair», la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni, vincitori di «Amici 20», raccontano di sé e di una generazione finalmente libera di amare oltre ogni pregiudizio #SummerofLove #VFedicola https://t.co/ocXD4Y2wf2 — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) June 22, 2021

Giulia Stabile parla di Sangiovanni a Domenica In.

“Sì certo stiamo ancora insieme. Le cose tra noi vanno davvero ben, il nostro è un cammino alla pari. A lui devo tanto. Sangio mi ha insegnato tante cose, con lui sento che sto crescendo e lui mi dice lo stesso. Mi sento apprezzata da Sangiovanni e per me è importante. Quindi tutti possiamo trovare qualcuno che ci ami e ci apprezzi anche se non abbiamo canoni estetici classici”.