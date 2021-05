Giulia Stabile, in qualità di vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini e – incalzata dalla giornalista Azzurra Della Penna – ha svelato cosa comprerà con il montepremi vinto e quali sono state le prime parole che si è detta con Sangiovanni appena le telecamere di Canale 5 si sono spente.

“Fra me e Sangiovanni? Per ora posso dire che quando ci siamo incontrati si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi, per il resto – quello che ci siamo detti – è che comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altro. Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, sia nei pomeridiani che nelle serate, ha vinto tutto quello che poteva vincere, certo – la coppa di Amici sarebbe stata la ciliegina sulla torta – però mi ha pure detto ‘forse sarei più felice se vincessi tu per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.

Giulia Stabile: “A Sangiovanni ho dato il mio primo bacio”

“Ad Amici sono cresciuta sotto tutti i punti di vista, sia professionale che emotivo. E poi ho trovato l’amore, è il primo amore, è il primo bacio, Sangio è il primo di tutto. Non poteva andarmi meglio, veramente”.

Al momento i due non hanno ancora avuto modo di rivedersi dopo la finale di Amici. Lui abita a Vicenza, lei a Roma. Ma proprio oggi – seguendo il suo instore – il cantante è approdato nella Capitale per incontrare i fan. Riusciranno a rivedersi ed a portare il loro rapporto in seconda base, dopo tutti quei mesi chiusi in casetta?