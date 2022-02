Il trionfo ad Amici, il lavoro a Tu Si Que Vales e adesso il ritorno nel talent mariano da professionista, questo è un periodo d’oro per Giulia Stabile. La ballerina è famosa anche per la sua risata e in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan ha spiegato come mai ride spesso in tv.

“Come mai rido spesso? Ad Amici invece non riuscivo a smettere di ridere, tantissimo, ridere di felicità, ridere che è sempre il campanello di quasi tutte le emozioni che provo, anche di quando non sto capendo veramente che cosa sta succedendo. Sangio? Resterà al mio fianco sulle nostre giostre, è più di una sensazione, quasi una certezza. Stiamo davvero bene insieme e va tutto benissimo. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni, e non m’immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”.

Giulia Stabile ha anche risposto in modo perfetto ad un hater che l’ha presa in giro per la sua risata: “Ah, e per quanto riguardano i tuoi insulti per la ‘risata da oca, isterica, fastidiosa… adesso ti pubblico un video collage delle mie risate. E comunque sappi che ridere aiuta a vivere meglio“.

Giulia Stabile: non mi sento più sbagliata.