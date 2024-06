Giulia Stabile criticata per i suoi denti: “Come mai non tolgo il diastema”

Dopo la sua vittoria ad Amici di Maria, Giulia Stabile ha raccontato del bullismo subito da ragazzina, anche a causa della sua dentatura e a quanto pare – nonostante anni di sensibilizzazione sul tema – ancora oggi sui social c’è chi si diverte nel vomitare cattiverie sull’aspetto altrui, compreso quello dell’ex alunna di Amici. La ballerina è intervenuta dopo aver ricevuto dei commenti poco piacevoli sulla sua dentatura, in particolare sul suo diastema. Giulia Stabile ha spiegato che non chiuderà quello che chiama spazietto e che anche questa caratteristica contribuisce alla sua unicità.

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema. Che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi un buon dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento e che non ascolterò. Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica. E non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”.