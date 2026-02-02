Giulia Stabile: confessioni su Sangiovanni e Maria De Filippi

Giulia Stabile si è confidata durante un’intervista con Nicolò De Devitiis de Le Iene, svelando retroscena sulla sua vita sentimentale, il legame con Maria De Filippi e le ferite aperte causate dagli haters. L’incontro, della durata di 48 ore a Londra, ha dato voce alle emozioni più intime della ballerina.

Oggi Giulia è single e ha ammesso di aver avuto grandi delusioni in amore, lasciando intendere un riferimento alla passata relazione con Sangiovanni. Ha poi raccontato di aver pianto dopo la prima esperienza sessuale, sottolineando che in futuro vorrà che accada solo se entrambi lo desiderano.

Parlando di Maria De Filippi, Giulia ha confessato di non averla mai ringraziata ufficialmente per imbarazzo, ma ha poi espresso la sua gratitudine. Al telefono, la conduttrice ha commentato affettuosamente: “Giulia è proprio buona, a volte anche ‘tonta’ da quanto è buona. Poi soffre sempre per amore”.

Sul tema degli haters, Giulia ha rivelato di essere andata in terapia a causa del body shaming e degli insulti ricevuti, soprattutto dopo la vittoria ad Amici. Viene spesso criticata per il sorriso, la risata e il fisico, al punto che una volta una ragazza le disse di sistemare i denti prima di ridere. Nonostante i momenti bui, oggi cerca di vedersi con occhi più gentili, anche se ammette che a volte fatica ancora ad accettarsi.