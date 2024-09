Giulia Stabile: chi è il suo (presunto) nuovo amore dopo Sangiovanni

Stasera inizia una nuova edizione di “Tú sí que vales”, condotta da Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni e Giulia Stabile, ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi”. Recentemente, Giulia è stata al centro di gossip riguardanti un presunto flirt con Manu Rios, attore della serie spagnola “Élite”. I due erano stati visti insieme a un evento e le loro interazioni sui social avevano sollevato le voci di una possibile relazione. Tuttavia, Giulia ha smentito tali rumors, condividendo su Instagram un articolo precedente con la frase “ma magari”, chiarendo così la situazione.

Giulia Stabile ha vissuto una storia d’amore significativa con Sangiovanni, che ha incantato i fan di “Amici”. I due, noti per la loro riservatezza, si sono separati per motivi legati ai loro percorsi di crescita personale. Inizialmente si era parlato di un possibile tradimento, ma in seguito è emerso che la loro rottura era dovuta alla necessità di evolvere individualmente. Durante il recente Festival di Sanremo, Sangiovanni ha presentato il brano “Finiscimi”, dichiarandolo una lettera d’addio a Giulia. La canzone, molto diversa dal suo precedente stile, riflette un momento di transizione nella sua vita artistica e personale. Sangiovanni ha affermato che i versi del brano avevano un significato profondo e che rappresentava la necessità di liberarsi di pesi emotivi.

Giulia ha sempre considerato Sangiovanni come il suo primo grande amore, esprimendo nonostante la loro separazione un affetto duraturo nei suoi confronti. Ha rassicurato i fan preoccupati per il loro rapporto, sottolineando l’importanza che Sangiovanni ha avuto nella sua vita. L’attenzione mediatica sulla vita personale di Giulia e sulle sue relazioni dimostra quanto interesse susciti il suo percorso, sia come artista che come persona.

La sua carriera continua a evolversi e stasera avrà l’opportunità di brillare nuovamente sul palcoscenico, mentre il suo passato con Sangiovanni rimane un capitolo significativo della sua storia personale e professionale.