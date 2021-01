Giulia Stabile è probabilmente fra le concorrenti più amate dell’attuale classe di Amici di Maria De Filippi e nella puntata del talent di ieri pomeriggio, quando la conduttrice le ha chiesto di annunciare Verissimo, ha fatto una gaffe.

“Giulia devi dire che è finita la puntata e devi dare la linea a Verissimo!“, ha detto la De Filippi alla concorrente. “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”, ha chiesto la ballerina spiazzando Maria, che si è così scusata con la Toffanin: “Scusaci Silvia, è piccola“.

Classe 2002, Giulia Stabile ha 18 anni e ne aveva 4 quando nel 2006 Silvia Toffanin ha ereditato da Paola Perego la conduzione di Verissimo. Da allora non l’ha più lasciata.

Nel corso dei primi 10 anni (fino al 2016) Silvia Toffanin si è circondata di vari opinionisti fissi come Alvin, Jonathan Kashanian ed Alfonso Signorini, mentre dal 2017 conduce in solitaria con grande successo.

