Giulia Sol è una delle finaliste della decima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti e dal prossimo venerdì la vedremo (insieme a Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey) al torneo dei campioni.

Intervistata dal magazine Grand Hotel, Giulia Sol ha confessato che all’anagrafe si chiama diversamente e che ha adottato un nome d’arte quando ha debuttato nel mondo della recitazione per staccare col passato, perché a scuola è stata vittima di bullismo proprio per via del suo vero cognome, che è Sola.

Giulia Sola è così diventata per tutti Giulia Sol, troncando definitivamente via quella vocale che l’ha sempre fatta sentire in difetto. Una sola, infatti, è una fregatura.

“Ho subito ogni tipo di angheria per via del mio cognome. Tanto che ho deciso di cambiarlo. Il mio vero cognome è Sola. Alle medie sono stata pesantemente bullizzata dai miei compagni, che mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio. E anche alle superiori ho dovuto sopportare risatine e occhiatacce ogni volta che i professori pronunciavano il mio nome”.

E chissà se ora Carlo Conti riuscirà a convincerla a passare da Giulia Sol a Giulia Sola, un po’ come Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip che si è riappropriata del proprio vero nome, Rosalinda Cannavò.