Ieri sera su Tv8 è andato in onda il Radio Zera Future Hits Live dove si sono alternati ben quaranta ospiti canori, fra cui anche la fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano. Quando però la cantante è arrivata sul red carpet è stata vittima di quella che sembrerebbe essere una gaffe della conduttrice, tal Giulia Sara Salemi.

“Ciao ragazzi, siamo qua in collegamento e guardate chi c’è? Tre! Due! Uno! Sarah, Sarah, Sarah! È la prima cosa che ho sentito, non so come si chiama!“, in collegamento su Radio Zeta, Edoardo Donnamaria un po’ perplesso ha risposto: “Sarah Toscano si chiama“. Che la conduttrice Giulia Sara Salemi non sapesse davvero chi fosse Sarah Toscano e avesse semplicemente seguito il coro di fan? Nel dubbio, su indicazione di Edoardo Donnamaria si è ripresa subito. “Capisco la tua emozione, ma sei proprio sexy e magica come dici? Ma a chi è dedicata questa canzone? Alla bellezza femminile? A che cosa? Le donne sono troppo forte ragazzi, celebriamo il femminile, dobbiamo essere orgogliose di essere donne. Sei felice di essere qui?“.

Giulia Sara Salemi fa una gaffe con Sarah al Radio Zeta Future Hits Live

Il video è stato ovviamente oggetto di critica su Twitter, ma questo è un altro discorso. Ovviamente per i fan di Sarah che si sono persi la sua esibizione al Radio Zeta Future Hits Live vi lascio il video e pure il momento delle prove. You’re welcome.

L’esibizione di Sarah al Radio Zeta Future Hits Live 2024!! pic.twitter.com/ITWd636Id9 — Sarah News (@SarahNews134068) May 31, 2024