Nuova lite nella casa del GF Vip, questa volta per colpa del vino! Pierpaolo Pretelli ha trovato in magazzino una bottiglia di vino vuota e ha raccontato tutto a Giulia Salemi, chiedendole di non dire nulla. L’influencer pochi minuti dopo non ce l’ha fatta e ha riferito tutto ad Andrea Zenga, che ha vuotato il sacco: “Sì, l’abbiamo bevuta io, Zelletta e Tommaso“. L’ex velino se l’è presa con la sua fidanzata, accusandola di non aver rispettato la sua richiesta di far finta di nulla e poi ha cercato di chiarire con i due due amici, Zelletta e Zenga, che però non hanno ritenuto di doversi scusare. Zorzi ha sentito la discussione ed è sbottato: “Prima di tutto è colpa mia. La bottiglia l’ho trovata io e ho chiamato i due Andrea a bere con me. Giulia Salemi spesso fa i suoi magheggi per bere di più, sbaglia e nessuno el dice nulla e adesso però punta il dito contro di noi? Lei beve sempre più di tutti, mentre Zenga e Zellatta sono quelli che hanno meno vino, quindi ho voluto bere con loro“.

Zelletta e Zenga hanno dato ragione a Zorzi: “Vero, lei spesso fa cose che non ci vanno bene e noi non diciamo nulla. Adesso però è lei che ha da ridire?“.

Onestamente capisco Pierpaolo, anche io non l’avrei presa bene se avessi scoperto 2 miei amici appartati a bere vino senza di me. Perché l’alcol si condivide sempre!

Matteo Evandro Manzini, il migliore amico di Giulia Salemi lancia frecciatine ai due Andrea.

“Se nella vita c’è una cosa che non tollero sono i/le voltafaccia… è vero che è un gioco ma anche nel gioco si può essere veri! Persone che fino all’altro giorno non si sapeva neanche che voce avessero ora si battono come fossero dei “Braveheart” (tutti contro una). Questo per chi ha più vino rispetto ad un’altro. Vivendola come fosse una delle ingiustizie più atroci di tutte🤣 Strategia o altro?”

Persone che fino all’altro giorno non si sapeva neanche che voce avessero ora si battono come fossero dei “Braveheart” (tutti contro una) per chi ha più vino rispetto ad un’altro. Vivendola come fosse una delle ingiustizie più atroci di tutte🤣 strategia o..? #gfvip — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) February 7, 2021

Intanto Gaia Zorzi punge Fariba e Matteo: “Sinceramente io sono allibita dalla strumentalizzazione del rapporto tra Tommaso e Giulia Salemi fatta prima da Matteo, poi lo staff e infine la mamma. Sono passati da postare foto loro insieme come bff a fare aerei “strategici”, mentre Tommaso ha mantenuto una visione della loro amicizia“.