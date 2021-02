Giulia Salemi non ha preso bene la nomination ricevuta da Stefania Orlando ed è sbottata: “Ci sono persone che fanno tanto in questa casa, ma lei non è una di quelle. E’ una motivazione insulsa di fronte ad un rapporto al quale io credevo, una persona che non ho mai nominato, una persona che pensavo mi volesse maggiormente bene e invece mi rendo conto che forse ero bene nel suo momento di debolezza“.

Tutto si è aggravato quando durante la puntata del GF Vip di lunedì scorso l’influencer milanese ha visto una clip dell’amica che – mentre era con Pierpaolo – faceva dell’ironia sul suo conto.

“Se tu vuoi prendermi in giro non vai da Pierpaolo che avevamo appena discusso. Hai pure detto ‘devi vedere la faccia che ha fatto quando ha scoperto che l’ho nominata’. Tu hai rigirato contro di me delle confidenze che ti ho fatto. Prima mi davi ragione e poi scopro nelle clip che mi davi contro. Scopro nei filmati tanti giudizi e pregiudizi, che però in faccia non mi hai mai detto. Da te queste cose non me l’aspettavo. Non voglio fare la vittima, però mi sono sentita tradita da te. Io me ne frego di voi? Sei una falsa! Mi sono sempre preoccupata di te. Stefania sei una grande bugiarda”.