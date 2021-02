I concorrenti del Grande Fratello Vip non possono sapere ciò che accade fuori dalla casa, figuriamoci i dettagli sul programma, come le percentuali dei televoti. Purtroppo qualche fan-atico sempre più spesso si apposta fuori dalla casa di Cinecittà per informare i vipponi di notizie che li riguardano più o meno direttamente (qualche volta rovinando anche le giornate ai ragazzi con fake news, come è successo a Giulia Salemi).

In questo modo i gieffini hanno scoperto del potere delle brasiliane, del grande consenso popolare di Tommaso, ma anche le date delle finali posticipate (più volte). Spesso le urlatrici si divertono a sganciare bufale, come quando una ragazza ha starnazzato: “Pier tuo figlio non guarda più la tv per colpa di Giulia Salemi“.

Ieri qualcuno ha gridato i risultati del televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, in giardino c’era Dayane Mello, che ha sentito tutto. La modella brasiliana durante una chiacchierata ha spifferato tutto a Tommaso Zorzi.

“Sì lei era forte, ha fatto il 47%. Come lo so? L’ha urlato una ragazza. Ha proprio detto Giulia è uscita con il 47%. Ho sentito bene io ha detto questa cosa qui”.

Se non altro adesso Zorzi ha capito che Stefania ha davvero rischiato di uscire con Giulia Power come avversaria.



Comunque questa gente che va ad urlare fuori dalla casa del GF Vip deve avere MOLTO tempo libero.

Dayane svela le percentuali del televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando.

Tommaso scopre le percentuali del televoto di Giulia Salemi e Stefania Orlando #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/oMaviMMFip — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) February 22, 2021

Ma perché vi state fissando sul fatto che hanno urlato le percentuali del televoto fra Giulia e Stefania? Cioè ok, e quindi? Ma chissenefrega 🤷🤷 State calmi tutti che sto programma vi sta dando parecchio alla testa.#GFVIP — Mica sono sGesù🐍 (@pezslaugh) February 21, 2021