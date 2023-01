Giulia Salemi verso il Festival di Sanremo? Cosa c’è dietro questo rumor

Ieri il nome di Giulia Salemi è stato misteriosamente associato al Festival di Sanremo.

E dico misteriosamente non perché lei non si meriti una vetrina del genere, ma perché è sotto contratto col Grande Fratello Vip che – nella puntata di venerdì – si scontrerà proprio con la semifinale della kermesse canora condotta da Amadeus.

A lanciare il gossip (più che un’indiscrezione è un’ipotesi) è stato il settimanale Diva & Donna che ha proprio ipotizzato che Amadeus, fra i vari argomenti trattati al Festival di Sanremo, potrebbe dedicare uno spazio alle donne iraniane, argomento caldo degli ultimi mesi. A tal proposito ha avanzato due nomi: quello della Salemi e Maya Sansa, entrambe di origine iraniana. Se Giulia ha la mamma nata in Iran, Maya ha il papà.

Secondo un’indiscrezione di Diva e Donna: “Tra le possibili ospiti del Festival ci sarebbero Giulia Salemi e Maya Sansa” chiamate per sensibilizzare il pubblico di Rai1 sulle battaglie per i diritti delle donne in Iran#sanremo2023 pic.twitter.com/g61lyMxzdh — Festival di Sanremo💐ESC (@SanremoESC) January 18, 2023

Giulia Salemi a Sanremo a parlare di donne iraniane? Lo ha fatto anche alla Camera dei Deputati

Ovviamente non sappiamo se Amadeus affronterà o no l’argomento “donne iraniane” ma qualora volesse farlo i nomi avanzati dal settimanale Diva & Donna sarebbero i più credibili. Giulia Salemi una cosa del genere l’ha già fatta a Le Iene ottenendo grandi consensi e successivamente anche alla Camera dei Deputati dove era stata chiamata per fare un discorso contro la violenza sulle donne.

Giulia Salemi alla Camera dei Deputati, il suo discorso contro la violenza sulle donne https://t.co/fZIRgzCdey — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 22, 2022

Ecco il video del suo monologo a Le Iene dello scorso anno: