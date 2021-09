Non soltanto la storia con Pierpaolo Pretelli e l’amicizia con Dayane Mello, l’avventura di Giulia Salemi al GF Vip 5 è stata segnata anche da alcune liti, come quelle con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio. Con il nuovo giudice di RuPaul’s Drag Race la pace è arrivata appena è finito il GF Vip e la scorsa settimana la Salemi si è fatta dei selfie con EliGreg ad una sfilata milanese…

Sembra invece che tra la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e Malgy non sia tornato il sereno. Ieri sera al Grande Fratello Vip Party Giulia Salemi ha rivelato di essere stata bloccata su Instagram dal cantante di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito (che ultimamente ha bacchettato i fan dei Prelemi). Nelle ultime settimane l’influencer ha provato a cercare il profilo di Cristiano e si è accorta del blocco.

MA COME MALGIOGLIO HA BLOCCATO GIULIA NO VABBÈ FIRST REACTION SHOCK #gfvipparty #gfvip

“Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ne ho idea, davvero, non so il motivo del blocco.

Sapete che abbiamo avuto quella mezza discussione, ma sciocchissima. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata e l’hanno massacrato. Questo me l’hanno detto dopo, l’hanno attaccato sui social. Per due giorni si è pure tolto da internet. La puntata dopo è tornato e mi ha chiesto scusa dicendomi che non c’erano problemi. Quindi per me era morta lì la cosa. Peace and love. E poi recentemente vado a vedere e mi ha bloccata! Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta ‘adesso si comporterà bene’. Invece l’opposto, mi ha bloccata. Volevo dare questo aggiornamento ai Prelemi, così sanno questa novità”.